Ambrosio, baila striptease en ropa interior

La modelo Alessandra Ambrosio sorprendió con sensual striptease que protagonizó en un video en blanco y negro para la revista inglesa “LOVE”.



El material titulado y "La Voisine", fue filmado por Phil Poynter y musicalizado con la canción "The Day Before You Came" del grupo Abba.



En él, la top de Victoria's Secret, aparece en ropa interior a las afueras de un balcón, donde un hombre la espía desde la distancia y en la oscuridad; la observa y le toma fotografías mientras poco a poco Alessandra se quita todas las prendas que lleva encima hasta quedar completamente desnuda.



La grabación es parte del especial de Navidad de la publicación, en el que también participan Kim Kardashian, Emily Ratajkowski, Kendall Jenner, Ireland Baldwin, Bella Hadid e Irina Shayk.