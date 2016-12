Rubí tuvo más éxito en Televisa que en TV Azteca

EL UNIVERSAL Publicada el

A punto de cerrar este 2016, Reynaldo López, productor de “Hoy”, considera que el programa que más rating tuvo este año fue en el que tuvieron a Rubí como invitada y con el que, gracias a su manera de presentar la historia de la quinceañera ante el público, se marcó la diferencia con TV Azteca.



“Sí, efectivamente estuvo primero en la competencia, la tuvimos después acá pero yo creo que nosotros pudimos ofrecerle la información mucho más amplia al público. No critico lo que hizo la competencia, pero siento que hicieron un espectáculo y nosotros no, lo que hicimos fue charlar con los seres humanos y pues cada quien ofrece su perspectiva de las cosas”, dice López.



Agregó que el día de los XV años, el próximo 26 de diciembre, harán una transmisión especial con cobertura desde el lugar de la fiesta de la chica que por Internet también llegó a la televisión. A propósito, el productor no ve como algo negativo que este tipo de hechos lleguen a la pantalla chica.



“Nosotros tenemos claro que no podemos quedar bien con todo el público, hay segmentos que les gustan a unos y otros a otros y es ahí donde apelamos a la comprensión de la gente, porque si algo no les gustó pues no lo vean, o aguántenos tantito mientras llega el segmento que sí agrada.



“Yo digo que el fenómeno de Rubí nosotros no lo hicimos, solamente le damos voz”, reitera el productor, quien asegura, concluye el año con un balance positivo, gran número de patrocinadores y cambios que se verán a partir del 2 de enero en su pantalla y de los que no quiso dar detalles.