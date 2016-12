Gaseros no prevén aumento a gas LP

FERNANDA RANGEL Publicada el

La Asociación de Distribuidores de Gas LP informó que para el primer día de enero del 2017 no se publicará por primera vez los precios del gas LP, lo que significa que no habrá regularización de sus precios por parte del Estado, dato que confirmaron los principales distribuidores de la Capital, aunque agregaron que no saben si el precio subirá o se mantendrá.



En Guanajuato el gas LP actualmente tiene un precio de 13.14 pesos por kilo en el caso de los cilindros, que son los más usados en la capital, y de 7. 10 por litro en los casos de los tanques estacionarios.



Trabajadores de Gas Butano del Bajío y Gas Express Nieto, los principales distribuidores en la ciudad, dijeron que por lo menos hasta el cierre de este año, 31 de Diciembre los precios se mantendrán, y que aun no se les ha notificado qué porcentaje podría subir entrando el 2017.