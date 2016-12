Subirá costo del agua 3% en 2017

OSVALDO GARCÍA LEDESMA Publicada el

El director del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (Simapag), José Lara Lona informó que para el año 2017, las tarifas por el servicio de agua potable tendrán un incremento del 3 % el aumento será de 6 pesos.



“Hicimos un estudio en el que se procuró como en años anteriores no reflejar los aumentos en la ciudadanía que consume menos agua. Lo que estaremos plasmando el próximo año es que la cuota base no sufre ningún incremento. Los incrementos son del 3% para usuarios que consumen más de 10 metros cúbicos”, dijo.



Precisó que las tarifas domésticas no sufrirán cambio alguno en sus costos para 2017, mientras que los aumentos del 3% serán para las que se conocen como tarifas mixtas, con la finalidad de que paguen más los usuarios que hacen mayor uso del líquido.