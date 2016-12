Hay pasos peatonales invisibles

REDACCIÓN | Marcolino Witrago Publicada el

Cruzar por pasos peatonales en Irapuato puede resultar complicado.



Y es que, hay avenidas en la que los pasos peatonales son “invisibles”, debido a que no se ven por la falta de mantenimiento, provocando que las personas arriesguen su vida al cruzar por cualquier punto.



En un recorrido realizado por AM pudo constatar como hay diversos puntos en la ciudad donde las líneas de pasos peatonales no se ven, como en la Avenida Guerrero a un costado del monumento a la Bandera, donde incluso sólo se ve la rampa para personas con discapacidad.



Otro de los puntos está en el Centro Histórico sobre la calle Santos Degollado donde las líneas para cruzar fueron “borradas” luego de que fue recarpeteada la esquina. Sobre la calle Juárez tampoco no existe señalamiento, pues aunque la calle es adoquinada, no hay letreros de cruce peatonal.