El 7-0 dolió, pero nos levantamos a pelear: Guillermo Cantú

En el recuento de los daños, y también de los aciertos en 2016, Guillermo Cantú, secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, no puede dejar de lado aquella fatídica noche de Santa Clara, California, cuando la Selección Nacional Mexicana se cimbró, pues esa goleada de 7-0 que infringió Chile dolió, “nos mandó al suelo”, pero al mismo tiempo, “nos hizo darnos cuenta de que no se puede triunfar sólo con un gran grupo, sino con un gran equipo y eso es lo que tratamos de formar”.



En entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL, el dirigente hace un recuento para el fútbol mexicano, viendo hacia 2017, donde viene un objetivo primario “calificar a la Copa del Mundo en primer lugar, sin ningún tipo de sobresaltos”.



—¿Fue un 2016 de más buenas que malas noticias?



“El resumen del año es que ha sido bueno, de enseñanzas. Hemos aprendido muchas cosas. Tuvimos un verano muy complicado, pero lo agradezco, porque al vivir estas circunstancias, te abre a explorar, revisar procesos. La reflexión principal con la que me quedo es que tener un buen grupo no es suficiente para encarar todas las adversidades, para lograr cosas importantes, hay que transformarse y convertirse en un buen equipo, en un gran equipo”.



—¿De los golpes se aprende?



“Esos trancazos te enseñan, a lo mejor tirado en el piso, pero te enseñan y eso hay que agradecerlo. Si bien es cierto que tenemos nuestros objetivos muy claros, que son calificar en primer lugar (al Mundial de Rusia) sin mayores sobresaltos, también implica darnos cuenta que para poder cumplir los objetivos, llegar a una Copa del Mundo y hacer algo diferente, no basta con un grupo unido, sino con un buen equipo.



“Estos eventos que hemos vivido han ayudado a iniciar esta transformación, que fue dolorosa, pero necesaria”.



—¿Realmente cimbró al fútbol mexicano ese 7-0?



“Claro que nos cimbró, pero no podemos quedarnos ahí. Se ha iniciado a partir de eso, revisar procesos, modos, formas y nos ha ayudado a crecer y al final eso es lo que queremos: crecer... Si nos quedamos en el lamento no, no sirve, la vida sigue. Si te meten un trancazo y te caes, pues te duele, pero te tienes que levantar”.



—¿Lo bueno del año, los triunfos de visita, no borran lo malo?



“Las victorias en Canadá, Honduras, El Salvador y Estados Unidos nos ayudan a seguir adelante, pero nos queda un camino larguísimo, de retos importantes. Después de este merecido receso para los jugadores vienen juegos importantes en marzo, a los que debemos prepararnos para acercarnos a la meta”.



—¿Cómo se está preparando el verano; se juntan la Confederaciones y Copa de Oro, otra vez?



“Es lindo el reto, pero no quisiera habar mucho del verano, porque hay que darle mucho valor a los juegos de marzo. No se van a armar dos Selecciones, va a ser una con diferentes jugadores. Armarla será complicado, pero vienen jugadores jóvenes empujando fuerte y eso ayuda a la competencia. No sé si algún jugador juegue los dos torneos, eso lo determinará el cuerpo técnico y nosotros daremos nuestra opinión. La Confederaciones también tenemos que aprovecharla, sobretodo porque es un torneo que está a punto de desaparecer, no se le ve mucho futuro. Pero no quiero profundizar ni poner metas, el verano aún no está cerca, repito”.



—¿Es un hecho que se saldrá del Estadio Azteca en los próximos juegos de eliminatoria?



“No, nada es un hecho aún, si así lo fuera, lo hubiéramos anunciado ya. Pero una cosa es clara, la casa de la Selección Nacional Mexicana es el Estadio Azteca, pero eso no implica que no haya otras casas. Como hay quien tiene en México una casa en la ciudad y otra en la playa, la Selección también. Vamos a tomar en cuenta todos los factores que tenemos que considerar, pero una cosa si resalto, la casa del Tri es y será el Azteca”.



—¿Dolió tener que dejar de participar en la Libertadores?



“Mira, para hacerme de un buen crédito en los bancos debes de cumplir, así vas teniendo acceso a mejores prestaciones. El tema de la Copa Libertadores es algo similar en ese aspecto. Al principio invertimos mucho como país, como federación, para ser tomados en cuenta, ir creciendo e ir ganando espacios. Pero se llega a un punto en donde queremos ser tratados como iguales, sobretodo cuando hay una aportación en el tema de derechos e imagen. Cuando los dirigentes de la Liga MX (encabezada por Enrique Bonilla) me lo platicaron de esta forma, lo comprendí de inmediato. El trato igualitario es importante en todos los aspectos. Con el tiempo estoy seguro que el tema se resolverá, que México volverá y se darán cuenta (en Conmebol) que es muy necesario el diálogo constante”.



—¿Así que el objetivo primario de la FMF en 2017 es...?



“Crecer en todos los aspectos. Las selecciones Sub-17 y Sub-20 tienen eliminatorias y en la mayor, reitero, tenemos que ver a corto plazo, a los juegos de eliminatoria de marzo (contra Costa Rica de local y Trinidad y Tobago de visitante). Además está la Selección Femenil, que con este lanzamiento de la Liga de mujeres tendrá un gran apoyo, como nunca antes se ha tenido, porque ya era hora de esto, ya que nos han dado grandes satisfacciones sin tener una infraestructura detrás. Vienen muchos retos en 2017 y a todos les vamos a hacer frente, aunque duela y nos caigamos”.