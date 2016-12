Explota Sergio Bueno contra Rafa Márquez

REDACCIÓN Publicada el

En entrevista para Medio Tiempo, el estratega de los Jaguares de Chiapas, Sergio Bueno, confirmó los insultos que Rafa Márquez le dijo hace casi un mes atrás.

Los jugadores de Jaguares llevaban meses sin poder cobrar y pidieron la solidaridad del Atlas para que al silbatazo inicial circularían la pelota alrededor del medio campo rival, mientras los chiapanecos no se moverían como protesta, pero al parecer el técnico de los felinos desaprobó estas acciones y evitó realizar dicha protesta.

Ante esto, Rafa Márquez se molestó con Bueno y lo insultó, así lo confirmó el mismo estratega.

“Estoy de acuerdo que los jugadores cada día deben estar más unidos, solidarizados y mejor asesorados, pero Rafa fue y me insultó. Me llamó cagón y obviamente no me iba a quedar callado, me vale madre que sea Rafa Márquez, que sea Hugo Sánchez, el que sea. Obviamente no lo toleré y al medio tiempo fui a extenderle un reclamo importante también, pero las cosas no pasaron de ahí”, declaró Bueno.

También, el domador del Jaguar le mando un recadito a Rafael Márquez.

"Sí le quiero decir a Rafa Márquez que antes de actuar como actuó, que se entere bien de las cosas, y que estoy abierto para platicar con él y a concientizarlo, porque cuántos años lleva de carrera y yo nunca he sentido y he escuchado que quiera asumir un rol de buscar defender a los jugadores. No necesitaba ir hasta Chiapas para defenderlos porque tiene muchos casos dentro de su club, conozco muchas historias de chavitos en su club, de jugadores que cuando ya no entran en planes no los dejan libres. ¿Por qué no pone el ejemplo en su club? De ir a inconformarse con su dirigencia, que investigue, no necesita ir hasta Chiapas a querer hacer un evento de glamour, esos versos yo no me los como y sí lo invito a él y a muchos jugadores a que tomen conciencia", señaló Sergio.

El técnico de los chiapanecos aseguró que 'El Kaiser' tomó parte en un tema del que no conocía todo el trasfondo.

“Compró un boleto que no le correspondía en ese caso o compró nada más una cara de la moneda, porque él no sabe lo que estaba ocurriendo en el plantel, o en la plática que tuvo con Egidio (Arévalo) que era el capitán del equipo compró una versión de las cosas. Yo con Rafa Márquez siempre me he saludado con mucha educación y mucho respeto. Al tener desconocimiento, él tomó partido de algunas cosas. Ya en el encuentro mismo, al ver que mis jugadores habían renunciado a la posibilidad de pararse, él me responsabilizó totalmente a mí y esa parte ni me incomoda, porque me moví para que al equipo le pagaran”, finalizó.