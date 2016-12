Deslinda SEG a CECyTE por falta de pago

VANIA JARAMILLO Publicada el

El secretario de Educación en Guanajuato, Eusebio Vega Pérez, aseguró que el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyTE) no tiene nada que ver con el ahorro de trabajadores sindicalizados.



Vega Pérez explicó que si debe alguna cuota a los trabajadores, la responsabilidad es del sindicato, no del colegio.



“El colegio no tiene ningún pendiente con la organización sindical en cuanto a recurso se refiere, porque se hablaba de que el Colegio no había enterado de las cuotas sindicales o recursos para la caja de ahorro de los trabajadores y es totalmente falso. El Colegio está enterando los recursos en tiempo y forma a la Junta de Conciliación y Arbitraje, porque el sindicato no goza de la personalidad jurídica, porque no le otorgó la toma de nota”.