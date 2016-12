Expropiarán si resulta necesario

MARCO ANTONIO RIVERA ÁLVAREZ Publicada el

El secretario de Obra Pública, José Arturo Durán Miranda, aseguró que no se pagará de más por los terrenos para la construcción del Eje Metropolitano.



Comentó que de acuerdo a un avalúo realizado, dichos predios tienen un costo de 225 pesos por metro cuadrado y que los dueños piden que se les pague casi el triple de su valor real. En caso de no llegar a un acuerdo serían expropiados.



“Se están acercando con nosotros. No queremos llegar a una expropiación, es una negociación consensuada con todos ellos en beneficio de los ciudadanos. No podemos pagar un precio como si ya estuviera la infraestructura construida”, comentó Durán Miranda.