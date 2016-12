ASTERISCOS ***EL SILENCIO

***EL SILENCIO



El alcalde Héctor López Santillana y el secretario del Ayuntamiento, Chuy López Gómez, no han declarado ni pío sobre la resolución de la Corte que anula en definitiva el fallo por Red Recolector.



*LA OPORTUNIDAD



Ya se levantaron las primeras voces de los panistas, como su dirigente Alfredo Ling o el diputado federal Ricardo Sheffield, que consideran una oportunidad de oro para rehacer el proceso de licitación.



*LA TELENOVELA



La concesionaria regiomontana defiende que eso sólo implica reponer el fallo, pero no la licitación. A la telenovela del servicio de recolección de basura le queda todavía cuerda, pero el final está más cerca.

***PROGRAMAR COMPRAS



Luego de año y dos meses en el Comité de Adquisiciones del Municipio concluyeron ayer que, entrando el año, tendrán que poner orden para establecer un programa de compras de toda la Administración, es decir, tener perfectamente establecido un cronograma de qué, cómo y cuándo comprar durante el 2017.



*NO SE HAGAN BOLAS



El síndico Carlos Medina Plascencia, presidente del Comité, le pidió al director de Servicios Generales, Genaro Villalpando, definir el programa para que lo avale el Ayuntamiento. Esperan con eso una mayor planeación durante el año y no cada vez que se le ocurra a una área iniciar con un proceso de compra.



*DE UN JALÓN



Luego hay productos y servicios (por ejemplo papelería, mobiliario, uniformes, equipo diverso) que demandan varias dependencias, pero que cada una solicita sus compras cuando quieren, lo que provoca que el Comité, según el monto, asigne o licite en varios momentos lo que pudiera compactar. La consolidación de compras también abriría el abanico a más proveedores con mejores condiciones.



*DE ÚLTIMA HORA



El Comité de Adquisiciones trae prisa convocando a sesiones antes de terminar el año para que no se queden partidas sin asignar. Ayer hubo otra cita para dar un fallo sobre la compra de uniformes para dependencias y otro en equipo para el Centro de Comunicación, Cómputo, Comando y Control -C4-.



*LICITACIONES DESIERTAS



De los uniformes el monto que se licitó fue por 2.18 millones, en una parte se dio el fallo, pero otras se declararon desiertas al no cumplir los proveedores con las especificaciones, y se hará compra directa. Y para el C4 se dispone de 5.6 millones para comprar un videomuro y la consola (para la actualización del sistema de emergencias 911), pero se declararon desiertas y se convocó el jueves para asignarlo.



*SIN QUÓRUM



Y además, otra vez, el Comité tuvo que armar una segunda convocatoria para sesionar con cinco de 10. Asistieron: Carlos Medina, Federico Zermeño, Ana Carpio, y los consejeros ciudadanos Toño Morfin y Luis Sandoval, y faltaron: Alejandro Alaniz, Jorge Cabrera, Sergio Contreras y Salvador Ramírez, y el ciudadano Toño Guzmán. La diferencia es que al Ayuntamiento le pagan, y bien, y a los invitados no.

***PAN, FRICCIONES



Alfredo Ling reapareció ya como dirigente por segundo periodo del PAN leonés y habló de reponer la licitación del servicio de recolección de basura y de respaldar bajo condiciones el aumento a la tarifa del transporte público, pero sobre el tema de la rebelión que se le armó en su equipo, mejor shhh...



*BLOQUE REBELDE



El domingo le contamos en La Olla que Ling Altamirano convocó a su nuevo Comité Directivo Municipal para presentarles las carteras que cada uno iba a asumir, y al bloque identificado con el senador Fernando Torres no le pareció lo que consideró una imposición, nueve se pararon y se fueron, entre ellos la diputada local Libia Denisse García y Gemile Abugaber, quien amagó con su renuncia.



*CARTERAS, EN RESERVA



Pero la prueba de que el guiso no salió bien cocinado es que Ling no quiso presentar ayer a la prensa las carteras que le asignó a su equipo de trabajo, ni siquiera de los dos que lo acompañaron en la mesa, que eran Paco Becerra y Miguel Ángel Vasallo, aun cuando ya todos en el PAN saben que el primero será el Tesorero del Comité y el segundo titular de la Secretaría de Formación y Capacitación.



*PRIMERO EL PLAN



El colmilludo dirigente dijo que el tema se va tener que procesar al interior para reencauzar las inquietudes y aceptó que pudiera haber cambios en las carteras de trabajo a presentar en enero. Prefiere esperar a que definan el plan del Comité y que los cargos se asignen para que trabajen, y no membretes.



*LEGITIMIDAD, GANARLA



Eso sí, aprovechó para recordar que la facultad estatutaria de armar el Comité la tiene él. Y también es cierto que fue ratificado en una asamblea interna y nadie más se anotó para competir en una contienda. Pero eso es la forma, la legalidad de su nombramiento; lo otro es la legitimidad, que tendrá que ganarla.



*MENSAJE A LING



De entrada el bloque “fernandista” ya le envió un mensaje de que tendrá que conciliar cada decisión. Y también se lo envió muy claramente la militancia que no lo votó para ser consejero nacional y tampoco estatal, y además los 244 anularon su voto en lugar de ratificarlo como dirigente al ser candidato único.



*LA SECRETARÍA



El cargo de Secretario General del Comité Municipal es donde hay mayores broncas, el bloque “rebelde” barajó nombres como Allan León o Raúl Márquez, pero Ling apostó por Karen Irazú Anguiano, que por un lado es un buen contraste de liderazgo juvenil, con el pero de tener muy poco tiempo para atender las tareas de partido al trabajar en la Secretaría Particular del Gobernador.



*OTROS CARGOS



Entre las otras carteras que Ling todavía no quiso confirmar están: Libia García en Acción Electoral, Monserrat Oliva en Fortalecimiento Interno, Allan León en Vinculación Social, José Luis Duarte en Afiliación, Erika Guadalupe Domínguez Acción de Gobierno, Margarita Alba en Comunicación, etcétera.

Renuevan Consejo Migrante

El gobernador Miguel Márquez le tomó protesta a José Guadalupe Bárcenas (de sombrero), representante de la Casa Guanajuato del Condado de Kern en California, como nuevo Presidente del Consejo Directivo del Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias.



En la reunión se entregó un reconocimiento al guanajuatense José Luis Solórzano Zavala (izquierda de Márquez), quien recibiera la “Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri”, en la Cámara de Diputados.



Márquez resaltó que los migrantes de Guanajuato aportan 2 mil millones de dólares al año.