Navidad cristiana o pagana

Quienes hemos escuchado la historia del Niño Dios que nació pobremente en una cueva de Belén sabemos que la Navidad es un tiempo de reflexión que se utiliza para acercarse más a Dios y tratar de ser una mejor persona. Como estos días son de celebración y se busca la unión familiar, de amistades y de compañeros de trabajo, tanta fiesta nos puede aturdir y hacer que olvidemos el verdadero sentido de la Navidad.



Es una época de regalar y por desgracia, aunque es muy bello dar y recibir, a veces se puede caer en el consumismo, terminamos por dar regalos inservibles y se nos olvida que los obsequios más bonitos son dar cariño y dar tiempo.



Jesús nació pobre, pero pareciera que la Navidad como se ve ahora, sólo la pueden celebrar las personas ricas. Los restaurantes están llenos, los centros comerciales repletos, los supermercados atiborrados comprando lo necesario para la cena navideña. ¿En qué momento puede alguien pensar en los niños y niñas pobres que no recibirán ni un regalo y que ni el Niño Dios, ni Santa Claus, ni los Santos Reyes les traerán nada? Peor aún porque seguramente pasarán frío y hambre.



Y los ancianos y ancianas abandonados en un asilo que pasarán la Navidad sumidos en la soledad extrañando a sus familiares… y las personas enfermas que se encuentran en el hospital o permanecen solas en su casa porque su salud no les permite salir… y las y los migrantes que se encuentran fuera de su hogar en un lugar extraño donde no conocen a nadie y permanecen a miles de kilómetros de sus seres queridos… tanta gente que no vemos y de la cual ni sabemos que tiene grandes carencias y necesidades.



Junto con la Navidad viene la época de los aguinaldos ya que esta tradición que ahora se ha convertido en ley puede tener su origen de la costumbre de los patrones a dar un regalo a fin de año a sus trabajadores como una prestación. Por desgracia este hecho se ha convertido en un abuso de la clase política que se sirve con cuchara grande unas cantidades de dinero que son una ofensa y un insulto para tantos mexicanos y mexicanas que se encuentran en situación de pobreza. Recordemos las palabras de Jesús dirigidas a los maestros de la Ley y fariseos entorno a su apariencia correcta pero en su interior llenos de falsedad…



Hay muchas opciones para pasar la Navidad. Con sentido cristiano sin excesos ni derroches en una noche de paz y generosidad o con sentido pagano como si fuera cualquier fiesta del año.



Deseo a los lectores y lectoras de este periódico una Navidad llena de amor y cariño.



