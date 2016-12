Un idiota real

RICARDO ESPINOSA Publicada el

“Él puede parecer un idiota y actuar como un idiota, pero usted no se deje engañar. Realmente es un idiota”

Cuando en un discurso menciono a Marx con el solo apellido, mis escuchas pensarán que me estoy refiriendo a Carlos Marx, el pensador socialista y activista revolucionario de origen alemán. Pero si lo que cito es una frase como la que da principio a este comentario, entonces el Marx al que me estoy refiriendo es otro muy distinto: el actor, comediante y escritor estadounidense Julius Henry Marx, conocido artísticamente como Groucho.

Groucho Marx nació a fines del Siglo XIX en Nueva York, en el seno de una familia de inmigrantes judíos. Conquistó fama actuando junto a sus hermanos con los cuales hizo varias películas que tuvieron éxito mundial, como fue el caso de “Una noche en la ópera” y “Un día en las carreras”.

A partir de los años 50, Los Marx empezaron a trabajar cada uno por su cuenta en radio, televisión y cine, siendo Groucho el que más triunfos alcanzó, principalmente en su faceta de comediante y escritor y al morir a los 87 años dejó un gran legado artístico a sus tres esposas, a sus hijos y al mundo entero, que ha seguido disfrutándolo con gusto.

Parte de ese legado de gracia e ingenio que dejó Groucho a la humanidad, son sus famosas frases como la que encabeza este comentario, pero hay muchas más. Algunas de ellas son críticas divertidas pero con un alto índice de mordacidad. Por ejemplo dijo “la televisión ha hecho maravillas por mi cultura. En cuanto alguien enciende la televisión, voy a la biblioteca y me pongo a leer un buen libro”.

Algunas no son sólo frases sino párrafos que contienen toda una reflexión , pero siempre irónicamente y en plan de broma: “No permitiré injusticias ni juego sucio, pero si se pilla a alguien practicando corrupción sin que yo reciba una comisión, lo pondremos contra la pared y daremos la orden de disparar”, dijo adoptando la figura de un alto ejecutivo.

Hay una larga lista de frases salidas de la mente prodigiosa de Groucho Marx: “Estos son mis principios. Si a usted no le gustan, tengo otros” “Jamás pertenecería a un club que me admitiera como socio”, “¿A quién va a creerle usted, a mí o a sus propios ojos” “El matrimonio es la principal causa de que haya divorcios”.

En alguna ocasión, Groucho dijo –en broma, por supuesto- que iba a poner sobre su tumba un epitafio que dijera: “Perdónenme que no me levante” y la gente lo dio por hecho, pero en el Eden Memorial Park de Los Ángeles, donde se guardan sus cenizas, no hay epitafio alguno.

Consultorio Verbal

PREGUNTA DEL PÚBLICO:

Azael Partida: ¿Es correcto usar las palabras impreso e imprimido?

RESPUESTA:

Sí. Generalmente el participio regular (imprimido) se usa para acción del verbo imprimir y el irregular (impreso) se usa como adjetivo o sustantivo.

AHORA PREGUNTO:

¿Qué es un manto freático?

a.- El que usa los campesinos para protegerse del frío

b.- El que se usa para cubrir un cadáver

c.- Acumulación de agua en el subsuelo

d.- Estado frenético de una persona.

RESPUESTA

c.- Un manto freático es acumulación de agua en el subsuelo

Me retiro con esta frase de Groucho Marx: El verdadero amor sólo se presenta una vez en la vida… y luego no hay quien se lo quite de encima. ¿Cómo dijo?

