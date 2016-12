‘El día que decida se los digo’; Sinhué

VANIA JARAMILLO Publicada el

Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, secretario de Desarrollo Social y Humano, dijo que no dará más vueltas a las acusaciones de sus adversarios, luego de la elección como consejero nacional de Acción Nacional.



“Ya pasó la asamblea, ahí están las autoridades que pueden investigar. Ahí están los órganos de vigilancia (...) Yo siempre he estado con toda la disposición, no me gustaría entrar en dimes y diretes”, señaló.



En un programa radiofónico local, el diputado federal Ricardo Sheffield Panista dijo que hubo un “dedazo” para Rodríguez Vallejo de cara a la candidatura estatal en 2018.