Demandan a siete de Borge

AGENCIA REFORMA | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

El Gobierno de Quintana Roo presentó siete denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado en contra de ex funcionarios de la administración de Roberto Borge.



Francisco López Mena, secretario de Gobierno, informó que durante la realización de siete auditorías se encontraron malos manejos y desvíos por 2 mil 388 millones 296 mil 558 pesos.



Las dependencias involucradas son las secretarías de Finanzas y Planeación (Sefiplan), de Infraestructura y Transporte (Sintra) y de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), así como la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).



Las denuncias fueron presentadas por los delitos de peculado, desempeño irregular de la función pública, abuso de autoridad, desvío de recursos y usurpación de funciones.



“Estas nuevas denuncias ponen de manifiesto que los fenómenos de corrupción en la pasada administración se presentaron no sólo de manera generalizada, sino también organizada”, señaló el funcionario.



Los denunciados son Fernando Escamilla Carrillo, ex titular de la Sintra; Ariel Federico Messel y Ariel Canul, ex subsecretarios de esa dependencia; Eliezer Villanueva, ex funcionario de la Sefiplan, y Paulina García Achach, ex titular de la Seduvi.



Así como Juan Pablo Guillermo, ex secretario de Finanzas, y Gustavo Guerrero, ex titular de la CAPA.



Los titulares de las dependencias fueron señalados como principales involucrados de las irregularidades detectadas.



Empresas y funcionarios de menor rango también podrían resultar involucrados, ya que los expedientes se extienden a quienes resulten responsables de las anomalías acreditadas.



En el caso de la Sintra, se encontraron irregularidades por 700 millones de pesos por la contratación irregular de maquinaria de las que sólo se encontraron contratos y facturas, sin que se haya acreditado la prestación de servicio, informó el Secretario de la Gestión Pública, Rafael del Pozo.