‘México, mortífero para la prensa’, revela informe

APRO | CIUDAD DE MÉXICO

Nueve periodistas fueron asesinados en México en 2016, lo que convierte al País en el más mortífero para la prensa de entre todos los que no están en guerra, según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF) sobre la mortalidad en la profesión.



En total, 57 profesionales del periodismo fueron asesinados en el mundo a causa de su profesión, 10 menos que en el año anterior, a los que hay que sumar nueve ciudadanos que ejercían el periodismo de forma no profesional y ocho colaboradores de medios.



El descenso registrado en el número de periodistas asesinados responde al hecho de que muchos de ellos han abandonado las zonas de conflicto, convertidas en “agujeros negros informativos en los que reina la impunidad”.



Tres cuartas partes de los asesinados habían sido amenazados previamente por sus actividades periodísticas, lo que prueba para RSF “el fracaso de las iniciativas internacionales destinadas a la protección de los periodistas”.



Las zonas de conflicto siguen siendo el principal escenario de asesinatos de periodistas, con Siria a la cabeza, con 19 muertos, seguido de Afganistán con 10, Irak con 7 y Yemen con 5.



Pero la organización llamó la atención sobre la situación en México en 2016, un País que no está en guerra pero en el que los cárteles, sobre todo de Los Zetas, “hacen reinar el terror en los estados del noreste del golfo de México”.



Su objetivo es, según RSF, “disuadir” a los periodistas de “meterse en sus asuntos”, para lo que “multiplican los secuestros y los actos de barbarie“.



Pese a la persecución, “las autoridades policiales y judiciales, muy corrompidas, cierran los ojos”, cuando no contribuyen en la labor de represión de los periodistas, puesto que el informe revela que son agentes policiales los principales agresores a reporteros.



En los últimos 10 años, 780 periodistas han perdido la vida en el ejercicio de sus funciones, con picos importantes en 2007 y 2012 (87).