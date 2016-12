Peligran contratos de 4 mil gasolineras

AGENCIA REFORMA | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Los contratos de 4 mil gasolineras del País firmados con Pemex, una tercera parte de todas las que dan servicio en el territorio nacional, están por expirar.



Estos acuerdos vencen el 31 de diciembre y, de no ser renovados, las obligarán a cambiar el esquema de compra actual.



Pemex explicó que, sin su nuevo contrato, sólo podrán comprar gasolina pagándola al momento de recibirla, esto significa que estos empresarios ya no tendrán las misma condiciones de compra a crédito que les dan actualmente.



La petrolera aseguró que no está presionando a los gasolineros para renovar los contratos, los cuales deberían estar listos para entrar en vigor el 1 de enero de 2017 como dice la Ley de Hidrocarburos.



Hoy se dará a conocer el calendario de liberación del precio de la gasolina por regiones, señaló José Antonio Meade, titular de la Secretaría de Hacienda.



“Lo que se va a hacer a partir del primero de enero, así está mandatado ya en la ley, primero es que el precio del petróleo empiece a ajustarse a las condiciones de oferta y demanda en el mundo.



“(Y) a partir del mes de febrero se va por regiones, se dará a conocer el calendario me parece que este miércoles”, señaló.