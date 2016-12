Retoma Blanco labores en Alcaldía

AGENCIA REFORMA | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Cuauhtémoc Blanco, presidente municipal de esta capital, reanudó ayer sus funciones en el ayuntamiento y exigió al Gobernador Graco Ramírez que le permita “chambear”. Un día después de levantar su huelga de hambre de 35 horas, Blanco se placeó por calles del centro de la ciudad camino a la alcaldía. Desayunó con sus colaboradores frente al Palacio de Cortés y de allí caminó unos 15 minutos hacia el inmueble, seguido por una treintena de cámaras. El alcalde recorrió las oficinas del inmueble y saludó a los empleados, y se preció en entrevista de haber concluido su recorrido sin que la gente le lanzara improperios o huevazos. “La gente está viendo que estoy trabajando. A mí me hubieran aventado de huevazos si realmente me he robado algo o hecho mal... La gente me quiere porque no he hecho nada malo”, sostuvo. Blanco estimó que la “guerra” que mantiene con el Gobernador no se detendrá.