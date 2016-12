Consejos prácticos de ajedrez para principiantes

ARMANDO ALONSO Publicada el

1.- En la apertura evite mover la misma pieza dos veces.



Esto ayudará a conseguir un desarrollo rápido.



2.- En la apertura realice pocas movidas de peones, sólo las suficientes para liberar sus piezas.



3.-Mueva su peón de e4 o d4 como primer movimiento. Es el peón que permite un desarrollo más rápido.



4.- Trate de controlar las casillas centrales (d4 d5 e4 e5). Desde allí se domina todo el tablero.



5.- Enróquese rápido. Libere su alfil y torre. Ello lleva al rey hacia un lugar seguro y a la torre al juego por el medio. Y, al mismo tiempo trate de evitar que su rival se enroque, si es posible, sin sacrificar material.



6.- Desarrolle los caballos antes que los alfiles.



7.- Evite colocar caballos y alfiles en el borde del tablero. Dominan menos casillas.



8.- Cuando capture con peón siempre hágalo hacia el centro si es posible. Los peones centrales son más fuertes.



9.- Utilice los peones para defender sus piezas mayores, nunca utilice sus piezas mayores para defender peones.



Esto ayudará a que sus piezas mayores estén disponibles para llevar a cabo el ataque.



10.- Pregúntese así mismo “Si yo fuera mi oponente, cual sería mi próximo movimiento” Entonces encuentre la forma de evitar ese movimiento o un plan que haga que esa jugada no sea la mejor para él.



11.- Evite dar jaques sin utilidad. Sólo es una pérdida de tiempo.



12.- Si usted tiene ventaja de material, aunque sea leve, no dude en cambiar piezas, esto hará que la ventaja se incremente hacia el final cunado quedan pocas piezas.



Ejemplo: si tiene 5 peones contra 4 tiene un 20 por ciento de ventaja. Si tiene 2 peones contra 1 tiene el doble siendo la diferencia de peones la misma.



13.- Recuerde que un alfil solo puede recorrer el 50% del tablero. (Las casillas blancas o negras según que alfil sea). Pero un solo caballo puede recorrer todo el tablero. (Las casillas de ambos colores alternativamente en cada movimiento). Esto es importante si usted tiene que decidir que pieza sacrificar o cambiar antes del final del juego.



14.- Los peones son insignificantes al principio, pero ellos van siendo cada vez más importantes a medida que se acercan a la octava línea y pueden convertirse en piezas mayores (sobre todo damas). No los subestime.



15.- La mayoría de las piezas trabajan mejor en conjunto con otras que si están separadas por todo el tablero.



16.- No intente buscar oportunidades de dobles con caballo o peones. Es mejor buscar la forma de crearlos, tentando a su oponente con pequeños sacrificios.



17.- No sacrifique material sin ver cómo lo recupera o si no cómo le da mate al rey contrario.



¡Hasta la próxima amables lectores!