Logran mexicanos 3° lugar en concurso de robótica en Japón

Conjuntar los conocimientos y la habilidad para manejar robots de control remoto llevó a estudiantes y egresados del Instituto Politécnico Nacional (IPN) a conquistar el tercer lugar en el All Japan Robot Sumo Tournament, competencia internacional de lucha de robots más importante del mundo, cuya final se realizó el 18 de diciembre en Tokio.



Tras enfrentarse a los prototipos de Mongolia, Colombia, México y Japón, en la categoría de Sumo RC (Radio Control), el robot Luxor posicionó en el tercer sitio al equipo politécnico UPIIME, unión entre estudiantes de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA) y egresados de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Zacatenco.



Para obtener este resultado, Daniel Rubén Rojas Rodríguez, Daniel Navarro Hernández y Hanz Yair Martínez Ramírez egresados de la ESIME Zacatenco compartieron su experiencia, capacidad y conocimientos con Rodrigo Reyes Sánchez, Aldo Daniel Montiel Trejo, Rafael Hernández Tovar, Arturo David Linares Ojeda y Daniel Alcántara de la Cruz, estudiantes de ingeniería en Mecatrónica, Biónica y Telemática de la UPIITA.



Los politécnicos manifestaron que el trabajo en equipo y la habilidad para manejar estos robots a gran velocidad, además de su construcción y programación, constituyen una parte muy importante para alcanzar este logro que los impulsará a buscar mayores metas en las próximas competencias.



La mecánica de la competencia consiste en una lucha entre dos robots de tres kilos y no más de 20 centímetros de ancho por 30 de largo, que se realiza sobre un área circular de combate con el objeto de sacar al oponente del área de combate.



All Japan Robot Sumo Tournament es un foro que busca impulsar la creatividad de jóvenes constructores de robots, al tiempo que proporciona un espacio para demostrar creatividad, mejora y avances en la investigación en robótica y áreas afines.