Priorizarán en 2017 obras pequeñas para los guanajuatenses

Para el 2017 la Secretaría de Obra Pública proyecta ejecutar un presupuesto de 2 mil 229 millones de pesos, dentro del cual se privilegiará la obra pequeña, como la construcción de caminos, para beneficiar a más guanajuatenses señaló el titular de la dependencia Arturo Durán Miranda.



El presupuesto sería 271 millones de pesos menor al ejecutado durante el 2016 que cerraría en 2 mil 508 millones de pesos, aplicados en 342 acciones.



Para el 2017 y lo que corresponda del 2018, el funcionario señaló que por parte del gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, tienen la indicación de no dejar obras inconclusas así como la de no iniciar aquellas de las que no haya posibilidad de concluir antes de finalizar la actual administración estatal.