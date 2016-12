La tecnología en la Liga MX

FRANCISCO PANTOJA | Cultura deportiva Publicada el

Ya se ha dicho que la tecnología no es ningún sustituto, es una contribución.



En este deporte se han querido adaptar multitud de formas para no caer en él error, pero aun así se seguirá cayendo debido a la gran cantidad de actores existentes en la cancha o sea los mismos futbolistas que tienen tan arraigada la simulación que siempre recurrirán a ella para sacar ventaja, otras cuestiones serían la falta de visión de parte de los jueces donde hay jugadas en las que velocidad con que ocurren sea más rápida que la vista, otra sería como saber si entró o no el balón a la portería cuando la mecánica de la jugada se presentara de un modo confuso en saber si el balón ha rebasado por completo la línea de meta. De esta manera habría más honestidad en el espectáculo sin que se le quitara lo agradable, y de paso se buscaría borrar ese hábito tan arraigado de engañar, de este modo no se dejaría esa herencia de la simulación que ya se ve muy arraigada en todos los chamacos que ven las tonterías que utilizan sus ídolos para sacar provecho, sin la simulación de parte de los protagonistas que se han vuelto unos actores profesionales, se llegaría a ese jugar limpio.



El futbol sin el uso de la tecnología seguirá siendo un deporte de apreciación, como los clavados, la caminata, el box, etc., en donde los jueces a su criterio influyen y todo puede cambiar.



Con esta ayuda de la tecnología se analizarían las jugadas para tomar la mejor decisión y de este modo calificar con justicia a los protagonistas sin que se presenten quejas por un criterio equivocado. Pero de inmediato surgieron las “quejas” de parte de los “expertos” en este deporte, argumentando que se le quitaría ritmo al juego, la tradición se acabaría, la picardía de los jugadores dejarían de existir, las reglas tendrían que ser otras, etc.



El error humano siempre existirá lo que conlleva al beneficio y al perjuicio de algún equipo, provocando una serie de cambios. A veces se pone hasta de moda el equivocarse de parte de los jueces, llevando a estos a decir que es de humanos tener fallas y errores, y por consecuencia tener justificaciones de sus actos, la tecnología sería el inicio de quitar esa serie de justificaciones, ya que a ésta no le importa quien gane o pierda, simplemente habrá justicia. Que la tecnología llegue para mejorar este deporte erradicando de esta manera los vicios existentes en los que ha caído este deporte.