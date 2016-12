Baleado entre palmas y bulevar está grave

REDACCIÓN Publicada el

El hombre que resultó lesionado cuando fue atacado a balazos cuando circulaba en un automóvil sobre el bulevar Adolfo López Mateos, presentó impactos de bala en el pecho y está grave de salud.



Debido a que no portaba alguna credencial y de que no logró proporcionar sus datos generales, el herido se encuentra como desconocido en el Hospital General de Celaya.



Según la Subprocuraduría de Justicia de la región C, presenta al menos dos balazos que lo tienen delicado de salud y con la incapacidad de rendir alguna declaración, pues se encuentra inconsciente.