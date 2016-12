Kanye cancela su gira en Europa

EL UNIVERSAL Publicada el

Kanye West no llevará su “Saint Pablo Tour” a Europa, pues decidió cancelar la segunda parte de su gira.



Aún no se habían establecido fechas ni vendido boletos, por lo que los problemas son mínimos, indicó el portal “TMZ”.



West tenía planeado presentarse en Francia, Gran Bretaña y Alemania.



Sin embargo, aún no se sabe qué pasará con las fechas en Estados Unidos que tuvo que cancelar por problemas médicos.



A finales de noviembre, y tras unas presentaciones en las que llamó la atención por su comportamiento, Kanye fue internado bajo observación psiquiátrica.