Reynolds y Lively revelan nombre de su otra hija

Luego de aparecer por primera vez al lado de sus hijas durante la develación de su estrella en el paseo de la Fama de Hollywood, Ryan Reynolds ha dado a conocer el nombre de su segunda niña.



La revista Us Weekly fue la encargada de revelar el nombre de la pequeña de dos meses, hija también de la actriz Blake Lively: Ines Reynolds Lively.



Aunque aún no se sabe por qué decidieron llamar así a la nueva integrante de la familia, los famosos papás no podrían estar más enamorados de ellas.