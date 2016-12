Su nueva cirugía que ya rompió los límites de la belleza

REDACCIÓN Publicada el

La joven ha sufrido desde su adolescencia, en su intento por tratar de imitar las proporciones caricaturescas de sus personajes favoritos: Jessica Rabbit y Aurora de la bella durmiente.

Ahora se ha gastado 4.800 euros en unos implantes oculares para tener de forma permanente sus ojos de color verde mar.

“Esto es algo que he querido desde que era muy joven. Realmente quería tener un color de ojos diferente”, explica Pixee Fox.

“La primera noticia de este tipo de cirugía es de hace tres años y tan pronto como me enteré sabía que tenía que tenerlos. El color que he elegido es el verde mar. Es realmente extremo y algo que no se podría tener de forma natural”, recalcó.



Este tipo cirugía ocular no está ampliamente disponible y generalmente sólo se utiliza para corregir las anomalías del iris en los países occidentales. Sin embargo, en abril de 2016, Pixee viajó a Nueva Delhi, India, donde el Dr. Suraj Munjal realiza este tipo de operaciones en el Hospital Spectra Eye.

La operación consistió en tener dos implantes intraoculares, realizados por la firma estadounidense BrightOcular, insertados en su pupila a través de una incisión de 2,8 mm.

Algunas de las cirugías que Pixee Fox se ha hecho hasta la fecha son:

Dos implantes oculares – $6000

Eliminación de costillas – $9.000

Cuatro rinoplastias – $19,000

Cuatro aumentos de mama – $40,000

Dos liposucciones – $7.000

Dos blefaroplastias – $8.000

Una reducción de labios vaginales – $5.000

Un levantamiento de cejas – $3.200

Una elevación de glúteos – $12.000

CoolSculpting – $1,000

Inyecciones en mejillas – $7.500

Inyecciones en labios – $7.500



TOTAL : $125,200 dólares

Con información de El Ciudadano.com