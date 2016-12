Descartan disminución de paisanos

RAFAEL CRUZ Publicada el

A pesar de las complicaciones que se contempla afrontaran algunos paisanos que vengan a Jaral del Progreso para pasar el fin de año al lado de sus seres queridos, las autoridades municipales consideran que no disminuirá de forma considerable la cantidad de visitantes de distintos sitios del país vecino.



Aunque en el Municipio no se cuenta con una cifra exacta de cuantas personas radican en los Estados Unidos, el alcalde José Alberto Vargas Franco consideró que no deberían de dificultarles la salida de los paisanos para que puedan pasar aunque sea solo unos días en Jaral del Progreso.