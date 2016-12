Se quedan ucopistas en plantón fuera de juzgados de oralidad

MELBA VIDALES Publicada el

Integrantes de la Unión Campesina Obrero Popular Independiente (UCOPI), permanecerán” en plantón afuera de los Juzgados de Oralidad en Irapuato, hasta que el Tribunal de Juicio Oral emita su falló en contra o a favor del inculpado del homicidio de quién fuera su líder Martín Negrete Rodríguez.



“No, nos interesa el tiempo que dure, pero que concluya y se brinde una sentencia para hacer justicia al compañero Martín Negrete y que su muerte no quede impune como ocurre en otros casos”, indicó Bernardo García Herrera integrante de la UCOPI.



“Un par de balas no matan los ideales, hay que seguir luchando para que nos traten igual”, “Cadena perpetua al asesino de Martín Negrete”, “Exigimos que no quede impune la muerte de Martín Negrete”, “El Pueblo de Martín Negrete Rxige Justicia “, “Pena Máxima al Asesino de Martín Negrete”, eran las exigencias de los manifestantes que se instalaron afuera de los juzgados de Oralidad la mañana de este miércoles.