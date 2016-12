Destaca Jair avance

AGUSTÍN CERVANTES Publicada el

Jair Real, entrenador del equipo La Piedad, destacó el accionar de sus pupilos en su primera prueba que se dio contra Coras de Tepic, que para su punto de vista, fue un parámetro importante.



“Aun siendo un juego amistoso, en lo personal yo siempre voy a inculcar a los muchachos que hay que salir a ganar; por ello, el resultado que fue en contra 0-1 no me gustó mucho, pero ahí la llevamos”, expuso Real.



Se queda el estratega con la impresión de que sus jugadores hicieron un buen partido, sobre todo generaron acciones de peligro, “pero no las concretamos”.