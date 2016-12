Traerá caos aumento a ‘gas’

MARÍA TRINIDAD ZARAGOZA Publicada el

No es muy acertado el anuncio de aumento a la gasolina, así lo consideró José Luis Córdoba, ex regidor y militante de Morena. Expuso que se anunció para enero “aunque no es oficial” el incremento de 3 pesos por litro.



Remarcó que Hacienda está analizando cómo va a ser el incremento, “se me hace no muy acertado, porque traerá un caos a la mera hora de cargar gasolina, muchos distribuidores especularán”.



El político dijo que el incremento es muy fuerte, “3 pesos es mucho, porque detrás de ellos vendrá una caravana de incrementos en bienes y servicios”.