Viola gobierno ley con aguinaldos

MARÍA TRINIDAD ZARAGOZA Publicada el

En el marco del paro de brazos caídos que hace la Jurisdicción Sanitaria número 6, señala líder sindical que puede ser sancionable el que aún no entregue aguinaldo a empleados de Salud.



José Francisco Flores, delegado sindical de la Jurisdicción Sanitaria, sección XXI, señaló que se dijo que el lunes pasado se saldaban adeudos, sin embargo hasta ahora no ha sido posible.



“Sigue el problema, no les han pagado la primera quincena de diciembre a poco menos de 4 mil empleados de Salud, y la segunda quincena deben pagarla porque se van de vacaciones”, dijo.