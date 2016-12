América parte con ventaja en la Final

EL UNIVERSAL | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

El América parte con ventaja de cara a la final ante los Tigres. Mientras las Águilas mantuvieron el ritmo competitivo en el Mundial de Clubes, los felinos del norte tuvieron que parar y romper la inercia que los llevó a la final del Torneo Apertura 2016, de acuerdo con el preparador físico, Daniel Ipata.



Ausencia de actividad oficial por parte de los regios contra el posible cansancio que acusarán los azulcrema, luego de su travesía de México a Japón y de regreso. Según el uruguayo, es peor para los integrantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) tuvieran que esperar más de dos semanas para jugar por el cetro del balompié nacional con apenas un juego amistoso (contra Veracruz), que las 20 horas de vuelo que “cargarán” los capitalinos.



“La realidad es que América siguió jugando y Tigres no. La calidad de los planteles se pondrá en juego esta semana, de manera que la alta incertidumbre y el azar que siempre conlleva un deporte como el futbol va a determinar quién gana. El escenario es mejor para América, aunque no necesariamente va a ser campeón. Sin embargo, de antemano, tiene mejores circunstancias para serlo”, considera el experto, en entrevista.



Ipata sostiene su tesis en que los dirigidos por Ricardo Ferretti vieron cortado el ímpetu que los llevó a la serie por el título de la Liga MX. Como contraste, los emplumados mantuvieron el recorrido en el Mundial de Clubes al sostener “tres duelos de altísimo nivel”, frente al Jeonbuk, Real Madrid y Atlético Nacional de Medellín.



“Sin duda a Tigres le va a afectar más [la inactividad], porque lo que está puesto en este momento es el ritmo de juego, futbolístico y el estado máximo de forma deportiva, que sólo te la da la competencia oficial. Tigres la adquirió en la Liguilla y 18 días después va a romper la forma deportiva y no llegaría en las mejores condiciones para jugar la final”, describe.



“En el caso de América, prolongó el periodo competitivo, de alta exigencia al jugar el ‘Mundialito’. El que llega en mejor ritmo de juego es el América, sin duda”, compara.



El preparador físico uruguayo, experimentado en la Liga MX con técnicos de la talla de Javier Aguirre y Enrique Meza, ejemplifica con un caso reciente: el Nacional de Colombia.



“Este equipo tenía que jugar las dos finales de Copa Sudamericana, pero por los motivos de la tragedia del Chapecoense, que llenó de luto al futbol mundial, motivó que no se jugarán ambos partidos. Luego iba a jugar las semifinales de su Liga, pero decidió presentarse con juveniles para trasladar a todo el equipo a Japón al Mundial de Clubes”.



Entonces, “Nacional dejó de tener la competencia oficial aproximadamente 12 días. Se llevó la sorpresa del equipo japonés, sabiendo el potencial de los colombianos, que fueron campeones de la Copa Libertadores. Quedó fuera por goleada y esto manifiesta un rompimiento del estado de forma. No puedes subestimar a ningún rival cuando tu estado físico no es el óptimo”, señala.



Ipata confía en que el cuerpo técnico de los Tigres logre contrarrestar la falta de competencia oficial, “porque tiene experiencia para amortiguar los efectos”. Mismo caso que el América, que “puede acelerar los procesos de recuperación mediante “masaje, regenerativo en campo, hidroterapia, suplementación, hidratación y descanso para llegar de la mejor manera posible”.



Aunque aclara que “hay calidad futbolística en los dos planteles. Si tuviéramos que hacer un análisis: si la final se hubiera jugado tres días después de las semifinales, llegaban en igualdad de condiciones, pero ahora hay una diferencia de preparación, cuando las realidades son muy distintas, cuando Tigres paró y América tuvo tres partidos de altísimo nivel”.