Actor leonés se abre paso en TV

JUANA CRESPO ARRONA Publicada el

Luis Fernando Jiménez Mayagoitia es un actor leonés que disfruta del momento. Tras meses de tocar puertas, vive los frutos de su trabajo en “Rosario Tijeras”, “La Querida del Centauro” y “Señora Acero III”.



De visita por León, el guanajuatense platicó sobre su trabajo y el previo antes de decidir que se dedicaría a la actuación.



“Estudié Ciencias de la Comunicación, ahí fue donde decidí que quería estudiar actuación, en la universidad empecé a hacer cortometrajes con algunos amigos y me empezó a gustar y después de eso vienieron varios giros en mi vida, como algunos viajes, que me hacen cambiar de perspectiva, como el que me gustaba expresarme con el arte.