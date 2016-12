Preocupa a empresarios la escasez

ANDREA AGUIRRE Publicada el

Gustavo Guraieb Ranth, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), manifestó su preocupación al delegado de Gobernación en el estado de Guanajuato, Javier Aguirre Vizzuet, por el desbasto de gasolina en la ciudad.



“Acabo de hablar con Javier Aguirre y me dice que a reserva de confirmarlo, porque no es una versión oficial, me dice que al parecer no es un tema de la región, sino que es un tema nacional”, comentó.



Esto luego del desabasto de gasolina que hubo en diversos puntos de León, desde el pasado domingo.