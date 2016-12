Presumen abasto de gasolina; falta diesel

JOSÉ TRINIDAD MÉNDEZ Publicada el

Personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer que ya fue regularizado el abasto de gasolina, pero no así el de diesel que no se consigue fácilmente y que afecta principalmente al sector agrícola.



A través de un comunicado se informó que el desabasto sólo afectó al 1% de las 12 mil gasolineras que hay en el país.



Añadió que el problema fue por el mal clima del puerto de Tuxpan que impidió la descarga del combustible que arribó a la terminal. No se debió a falta de liquidez de la empresa, como erróneamente se ha manejado.