ASTERISCOS * FIDEICOMISO DE SEGURIDAD

* FIDEICOMISO DE SEGURIDAD



Se termina el año y en León no hay noticia puntual del “Fideicomiso Ciudadano de Seguridad Pública” que se dijo arrancaría entrado el 2017 para fortalecer las acciones de prevención y combate al delito.



* APORTE DE LA DISCORDIA



La presidenta de la Mesa Ciudadana de Seguridad, Rocío Naveja, lanzó el dardo que el Estado y Municipio aportarían 100 millones y se buscarían otros 10 millones de aportaciones empresariales.



* HORA DE DEFINICIONES



La mención de esa contribución es la manzana de la discordia en el gremio empresarial, las voces se dividen entre los que se dicen puestos para entrarle y los que dudan del esquema. Urgen definiciones.

***GRITO EN EL CIELO



La presidenta de la Mesa, Rocío Naveja, mencionó desde finales del mes de octubre que estaba “amarrada” la aportación gubernamental de 100 millones y habría que buscar 10 millones de aportaciones empresariales. Lo que vino después fueron varias voces que pusieron el “grito en el cielo” porque simplemente no saben de dónde salió esa cantidad que no tiene el consenso empresarial.



*INQUIETUD EMPRESARIAL



Gustavo Guraieb, del Consejo Coordinador Empresarial; Jorge Ramírez, de Coparmex; Víctor Román, de Canaco y René Solano, de Canacintra, son algunas voces que han manifestado dudas o inquietudes sobre el papel del empresariado en el famoso Fideicomiso de Seguridad con el que Gobierno del Estado pretende que se financien acciones de Seguridad en los municipios de León, Irapuato y Celaya.



*LA CONDICIÓN DE MÁRQUEZ



Después el gobernador Márquez lanzó una advertencia poco común respecto a que si el empresariado leonés no aportaba de alguna forma al Fideicomiso de Seguridad, el recurso se iría a otro lado. Mensaje que también sorprendió, pues nunca se dijo que el arranque del proyecto dependía de esa contribución.



*DIFERENCIAS EN EL CCEL



Ahora el presidente de la Cámara de Calzado, Javier Plascencia, salió a defender que ellos sí le entran. También trasciende que al interior del Consejo Coordinador Empresarial de León, el capitán zapatero ya le externó a Guraieb Ranth la petición que las opiniones públicas sobre temas relevantes se consensen. Gustavo tomó a bien la sugerencia, pero dejó en claro que no es un ‘palero’ de Gobierno, y hace bien.



*EL EMPUJE DE LA MESA



Hoy Rocío Naveja tendrá una cita con la prensa para hacer un balance de los primeros 10 meses de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, su gran reto es hoy poner de acuerdo a empresarios, organismos sociales y autoridades para que este proyecto del Fideicomiso arranque pronto y bien.



*TRANSPARENCIA Y EFICACIA



Al final se trata de ponerse de acuerdo no solamente en los recursos de inicio, sino en cómo va a funcionar el Fideicomiso para transparentar y aplicar con éxito lo poco o mucho de que dispongan.

***MEDINA VS. MORENO VALLE



El síndico leonés, Carlos Medina Plascencia, fue uno de los políticos que se puso rudo con el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Esto luego de que la mayoría “morenista” en el Congreso iniciara un procedimiento administrativo por supuestas anomalías en el 2013 del ex alcalde Lalo Rivera, lo que éste atribuyó a una venganza política por su apoyo a Margarita Zavala rumbo al 2018.



*DURO Y DIRECTO



El ex Presidente Municipal de León y ex Gobernador de Guanajuato lanzó el pasado día 15 un tuit en apoyo al ex Alcalde de Puebla y muy duro en referencia a Rafa Moreno: “Forza Lalo! La verdad os hará libres! El político enfermo es más peligroso, q’ un loco fuera del manicomio!”, y un día después emplazó a su Jefe Nacional: “Y tu posición Ricardo Anaya? Q atropellen al PAN? Hasta cuando? (sic)”



*RESPALDO DE MARGARITA



En apoyo al ex Alcalde de Puebla, la aspirante presidencial, Margarita Zavala, escribió en sus redes: “Pido la intervención de @RicardoAnayaC ante el atropello contra @eduardorivera01 por parte de RMV. La venganza no debe tener lugar en el PAN”. La nueva Asociación Nacional de ex Alcaldes del PAN e incluso la priísta FENAMM (Federación Nacional de Municipios de México) respaldó a Lalo Rivera.



*ROMERO ATACA



Medina Plascencia agregó que Moreno Valle más que un autoritario es un dictador. Y no fue el único, el senador de casa, Juan Carlos Romero Hicks, lanzó la frase: “Garantizar justicia es de demócratas; usarla selectiva y políticamente es de pequeños inquisidores. Mi solidaridad con @eduardorivera01”.



*ANAYA SE PRONUNCIA



El sábado 17 Ricardo Anaya fijó postura: “Eduardo Rivera fue un buen alcalde y es un hombre íntegro. Cuenta con el respaldo del PAN”. El Gobernador de Puebla se despide el 1 de febrero y empezará su abierta precampaña, enfrente tiene a Margarita ya encarrerada, y agazapado observa el Jefe del partido.



*FUCHI A VILLARREAL



En lo local un aliado de RMV es el ex senador y ex diputado federal, Luis Alberto Villarreal. Por cierto Medina también aprovechó en las redes para retuitear un artículo de opinión de otro panista guanajuatense, Carlos Arce, titulado “Dime con quién andas”, en donde lamenta que, luego de los cuestionamientos al sanmiguelense en el tema de “moches”, los panistas lo elijan Consejero Nacional.



***REBELIÓN AZUL



Un bloque que es la mitad del Comité Municipal del PAN, identificado con el aspirante a la candidatura a Gobernador, el senador Fernando Torres Graciano, presentó ayer una queja formal en contra de lo que consideran una imposición del dirigente, Alfredo Ling, en el nombramiento de los cargos que los 20 integrantes del equipo directivo van a ocupar.



*POR EL COMITÉ



Ya le habíamos contado que el viernes por la noche se le rebelaron al jefe del partido, quien llegó a presentarles las carteras que ocuparía cada uno en el Comité 2016-2019. En la votación se empató 12 contra 12 y el voto de calidad fue el de Ling Altamirano. Nueve de los integrantes se pararon y se fueron, y uno, Gemile Abugaber, anunció que renunciaba.



*QUEJA FORMAL



Ayer acudieron a presentar la queja en el Comité Estatal la diputada local Libia García Muñoz Ledo y Raúl Márquez Albo, quien aspiraba a la Secretaría General que quedó en manos de Irazú Anguiano –funcionaria de la Secretaría Particular del Gobernador-.



*AYALA, NO VALE



El argumento jurídico de los inconformes, con el que pretende echar abajo los nombramientos del Comité, es que el voto del síndico Luis Ernesto Ayala no vale, pues lo hizo en calidad de coordinador de la fracción del PAN en el Ayuntamiento, pero, dicen ellos, ese cargo se le asignó en el anterior Comité Municipal azul, pero no en el actual.

Reconoce Segob a Gobierno de León

El Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (Inafed), de la Secretaría de Gobernación, entregó un reconocimiento al Municipio de León por el cumplimiento de los objetivos marcados en la Agenda para el Desarrollo Municipal en la categoría de “Inicio de la Transformación”.



El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) verificó los indicadores de metas. En la imagen, al centro lo recibe el director de Desarrollo Institucional, Enrique Sosa Campos.