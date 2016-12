MARITZA NASSER Publicada el

Se presentó ante mí erguido, arreglado y limpio y me dijo: Viví en el albergue mi infancia y parte de mi adolescencia. Ahora regreso para ver la posibilidad de volver a vivir aquí en el albergue, el lugar donde yo crecí. Ofrezco trabajar y continuar con mis estudios.



-¿Y por qué quieres regresar a León si tu mundo actual lo tienes allá, en Dolores?



- Y ¿qué me espera ahí?: Ya me cansé de vivir en la miseria, quiero trabajar y luchar por mejorar mi vida, quiero llegar a tener una familia, una esposa e hijos y quiero que me vaya bien.



Así fue como Max, siendo un joven de 20 años, se quedó a vivir en el albergue, en ese lugar de los recuerdo de su infancia.



Él nos ayuda a cuidar a los niños, los controla y los niños lo ven como un hermano mayor.



Max trabaja en una fábrica y estudia los domingos. Un día “X” le dije: ¿Max me permites hablarte de algo muy difícil y duro para ti?



-Sí mamá, - (así me dice y me siento tan poco digna de que lo haga aunque se lo permito porque el probablemente ve en mi la figura de una mamá sustituta).



-Creo Max que sería bueno e importante para ti conocer a tus padres.



En el instante Max se puso un escudo de dureza y de impenetrabilidad y me contestó un rotundo NO.- ¡NO!, no me interesa-



-Max, necesitas conocerlos, cuando los conozcas vas a saber y a comprender por qué te dejaron, por que el ministerio te quitó del lado de tus padres



-¡No! No me interesa para nada, no me importan, me valen poco.



- Cuando los conozcas entenderás sus vidas, y hasta entonces los vas a perdonar... Date la oportunidad de verte en los ojos de tu madre y de sentir su mirada, conoce a tu padre y escucha el tono de su voz. Será hasta entonces que los puedas perdonar. Sólo así te estarás realmente preparando para formar en el futuro una familia propia, podrás establecer vínculos y tener sentido de pertenecía. Para esto es necesario que perdones a tus raíces. ¿Me permites tratar de localizarlos?, han pasado cerca de 20 años y no sabemos donde están.



-¡Esta bien, mamá localízalos! ( me lo dijo con el rictus y la frialdad que siempre han caracterizado en sus emociones ).



Al paso de las semana localicé a su mamá. Cuando la volví a ver, me enfrenté con una clonación de Max.



Al vernos, sin mediar palabra, nos abrazamos y nos reíamos mucho. Algo nos tiene unidas en el silencio y en el vacío del correr de los años. Ahora, después de dos décadas, ahí estábamos las dos. Alguna complicidad nos tiene unidas.



Hasta que la humilde mujer, que a la vez agachaba su cabeza y la movía de un lado hacia el otro, se tapó la boca con la palma de su mano y dejó salir un ahogado y profundo sollozo mientras abría grandemente sus ojos claros, empezó a derramar unas lágrimas.



De repente me dijo -¿cómo esta mi hijo?, ¿dónde está mi hijo?- .-Está bien señora; es todo un hombrecito y está altísimo. Su cuerpo es muy atlético y bonito-.



-Por favor, dígame ¿como está?, dígame algo de él, lo que sea, platíqueme de él-.



Con sollozos, sin quitarse la palma de su mano de la boca y sus ojos muy abiertos me preguntó -¿algún día lo podré ver?.



Yo le dije -Sí señora, sí lo puede ver y de hecho él está esperando verla a usted. Creo que este regalo se lo manda el Ser Superior. ¡En esta navidad se reencontrará con su hijo!-



Ella, llorando, no dejaba de taparse la boca para que no se escapara un sollozo el cual seguía ahogando con el dorso de su mano.







