Aflojan los locatarios medidas de seguridad

AGENCIA REFORMA | TULTEPEC Publicada el

Las medidas de seguridad que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Instituto Mexiquense de Pirotecnia dispusieron en la reconstrucción del en el mercado de San Pablito en 2006 se fueron relajando... hasta que llegó la tragedia.



Durante la reconstrucción del mercado tras la explosión de 2006, las autoridades ordenaron una serie de medidas que minimizaran el riesgo de una tragedia ante un accidente.



Así, se dispuso que los locales fueran construidos de hormigón, no de muropanel, y que los pisos fueran de cemento, no de grava con tarimas de madera.



Además, se instruyó que no se almacenara pirotecnia fuera de las vitrinas, se vendiera juguetería empaquetada, y que cada local contara con arenero, pala, extinguidor y agua.



Incluso, en octubre de ese año se realizó una demostración sobre la seguridad de los locales, en la que se estalló una accesoria con 10 kilos de pólvora, que fue contenida por los muros de hormigón.



Sin embargo, actualmente se observaban cambios en los locales fuera de las medidas originales, como techumbres de lámina.



Las piezas no sólo no se vendían empacadas, sino que estaban fuera de las vitrinas, y no en todos los lugares se observaba arenero, pala, extinguidor y agua.



De acuerdo con declaraciones anteriores de Germán Galicia, presidente del mercado, en la temporada navideña se prevé la venta de 600 a 700 toneladas de pirotecnia.

Temen venta clandestina

Ante la explosión del Mercado de San Pablito, las autoridades municipales temen el incremento de la venta clandestina.



“Lamentablemente los pirotécnicos tienen que seguir vendiendo, seguramente tienen más producción en sus locales de La Saucera y ahí es a donde se va a ir la comercialización, a esas zonas.



“A falta del Mercado de San Pablito, la venta lamentablemente se traslada a la zona pirotécnica permitida o al clandestinaje, es un riesgo que haya ocurrido esto, porque aumenta el clandestinaje”, dijo Armando Cervantes, director de Planeación de Tultepec.



El funcionario indicó que la dirección de Fomento Artesanal y Promoción de la Pirotecnia de Tultepec, encargada de dar permisos, realiza operativos con la Sedena y, en lo que va del año, han clausurado 45 locales en la zona urbana.



En Tultepec, además de la zona de comercialización que era el Mercado de San Pablito, también existe la zona de producción, conocida como La Saucera, donde está autorizada la venta y se encuentra alejada de la zona urbana.