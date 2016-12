Inician vacaciones ministros de la SCJN

EL UNIVERSAL | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciaron esta semana su segundo periodo vacacional del año luego de que las Salas y el Pleno rindieron sus informes anuales de labores.



Durante la sesión solemne conjunta de la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) el ministro presidente, Luis María Aguilar Morales, llamó a revisar las competencias del Máximo Tribunal y ajustarlas a la realidad actual.



Destacó que en los últimos años, el trabajo de la SCJN se ha intensificado pues hace siete años recibía poco más de 4 mil 460 asuntos al año pero tan sólo en 2016 recibió 16 mil 139 casos.



Entre los asuntos de este año recalcó que en enero el amparo otorgado por la Primera Sala al escritor Mardonio Carballo, conocido por realizar sus poemas tanto en náhuatl como en español, para que no sea sujeto de restricciones de idioma para el caso de acceder a una concesión comercial de radio o televisión.



También, la Primera Sala exoneró a cuatro mandos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) involucrados en el caso News Divine, quienes habían sido condenados por 12 homicidios culposos y lesiones culposas contra siete personas.



En febrero, el Pleno de la SCJN declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de los “certificados de habilitación” previstos en la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición de Espectro Autista al considerarlos violatorios de los derechos humanos de igualdad y libertad laboral.



Para marzo, la Primera Sala del Máximo Tribunal amparó a dos familiares de víctimas migrantes cuyos cuerpos fueron hallados en 49 fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, en 2011 para que el Estado mexicano sean reconocidos como víctimas directas del delito.



Ese mismo mes, el Pleno declaró inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad en la Ciudad de México que, conforme a la reforma de 2012, prevé un castigo de seis meses a dos años de cárcel.



En abril, la Segunda Sala de la Corte indicó que las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no pueden ser cuestionadas o impugnadas ante los tribunales.



Los ministros en Pleno negaron el amparo a una empresa para obtener permiso del gobierno para desarrollar y vender medicamentos con base en marihuana y omitieron entrar al estudio de la validez de la prohibición de su uso para fines terapéuticos.



En mayo, la Corte indicó que los estados no pueden legislar sobre investigación, procedimientos y sanciones de los delitos de trata de personas, secuestro y delincuencia organizada al estar previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y formar parte de las facultades exclusivas del Congreso de la Unión.



En junio, la Segunda Sala indicó que la Ley del Seguro Social era discriminatoria con los hombres al establecer que el derecho del servicio de guardería únicamente corresponde a mujeres trabajadoras, viudos o divorciados que tengan la custodia judicial de sus hijos, siempre que no se hubieren casado de nuevo o vivan con alguien.



En agosto avaló la regulación de marchas y manifestaciones en la Ciudad de México y en septiembre declaró nulos los sistemas anticorrupción de Veracruz y Chihuahua que blindaban a Javier Duarte y César Duarte.



Para octubre dieron su respaldo a casi toda la reforma a la Ley Fiscal impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto y en noviembre frenaron el proyecto para eliminar los requisitos para ejercer el derecho de réplica contenidos en la Ley de Réplica.



Mientras que el 4 de diciembre pasado, los integrantes de la Primera Sala establecieron que las comunicaciones privadas pueden ser utilizadas como prueba en un juicio cuando una de las personas que intervinieron en ellas otorgó su consentimiento para su apertura.