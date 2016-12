Paran labores en hospital por bono navideño

AGENCIA REFORMA Publicada el

Personal del Hospital General de Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde laboran mil 600 trabajadores, suspendió labores de forma parcial para protestar en la puerta principal del edificio, reclamando que se les pague el bono navideño en efectivo y no en vales de compra de despensa en tiendas.



Además, exigen que se les pague el aguinaldo equivalente a 90 días de salario, como al resto del personal, y no a 40, como lo van a recibir.



No obstante, debido a la naturaleza de su labor, los manifestantes han decidido seguir trabajando para atender a los usuarios, pero lo harán bajo protesta.