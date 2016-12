Traerán 16 mil mdd gasolinas

AGENCIA REFORMA | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Contar con un precio libre para gasolina y diesel detonará en inversiones por poco más de 16 mil millones de dólares en el País.



Las inversiones incluyen desde nuevas estaciones de servicio hasta ductos y almacenamiento, estimó la Comisión Reguladora de Energía (CRE).



La principal inversión vendría de nuevas estaciones de servicio, las cuales de duplicarse detonarían en 12 mil millones de dólares ya que cada gasolinera nueva requiere un millón de dólares.



La CRE estima que en los próximos diez años el número de estaciones de servicio en el País se duplicará.



También se prevén de 1.3 a 2.3 mil millones de dólares en proyectos de ductos, estimó el órgano regulador.



Guillermo García Alcocer, comisionado presidente del organismo, detalló que se estiman 1.5 mil millones de dólares en inversión a raíz de los permisos de transporte de petrolíferos por ferrocarriles, los cuales ya fueron otorgados.



“Una refinería en Texas puede estar cargando a un ferrocarril y en doce horas llegar al Centro del País”, resaltó ayer en conferencia.



Además de 331 millones de dólares por sistemas de almacenamiento y distribución de gasolina y diesel.



El cronograma de la CRE establece que la liberalización de los precios arrancará en Sonora y Baja California el 30 de marzo del próximo año, para después gradualmente llegar a todo el País en 2017.



En la Ciudad de México se liberalizaría hasta el 30 de noviembre.



Enrique Félix, presidente de Onexpo Sonora, señaló que están esperando los resultados de la temporada abierta de ductos de Pemex para ver si tienen otras opciones de compra de combustible.



Están a la expectativa de cómo impactarán los precios internacionales de la gasolina y tipo de cambio en el precio final de la gasolina, entre otros factores, añadió.

Dicen 75% sí a nuevos contratos gasolineros

El 75% de las 4 mil gasolineras que vencían sus contratos el 31 de diciembre con la petrolera mexicana, ya aceptaron el nuevo modelo de convenio, informó Carlos Murrieta Cumming, director general de Pemex Transformación Industrial.



“Estamos en una actividad sí intensa, pero sí vemos que podemos tener esto”, sostuvo.



El 100% de los gasolineros ya fue notificado y se están abriendo alternativas para la firma, como es realizarlo vía electrónica, dijo.



Si los gasolineros no firman el nuevo modelo de contrato, Pemex no podría surtirles gasolinas y diésel a crédito como lo hace en la actualidad.



Los contratos que vencen el último día de este año corresponden a aquellos que fueron firmados después de agosto de 2014.



José Carlos Femat Romero, director general de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), descartó que se vaya a registrar un problema de abasto a raíz de los contratos, pues confían en que se firmen antes de la fecha límite.



“Estoy seguro de que vamos a poder contar con la totalidad de los contratos firmados antes del 31 de diciembre y no vamos a tener ningún problema de abasto”, afirmó.



Resaltó que ahora Pemex les da la opción de firmar contratos de franquicia o de suministro, lo cual se ajusta a las nuevas condiciones del mercado.