Ponen precio a cabeza de terrorista

EL PAÍS | BERLÍN, ALEMANIA Publicada el

En plena conmoción por la matanza del lunes, el debate migratorio vuelve a estallar en Alemania. Anis Amri, un tunecino con vínculos islamistas, es la persona más buscada del país. El Gobierno insiste en que es sólo un sospechoso: no es seguro que condujera el camión que mató a 12 personas en Berlín. Pero los detalles de su expediente calientan aún más el ambiente. Autoridades sabían del radicalismo de Amri y fue vigilado hasta septiembre. Su solicitud de asilo fue rechazada: tenía una orden de expulsión que no se materializó.



Un documento encontrado bajo el asiento del camión que el lunes arrolló un mercado navideño puede ser la clave para dar con el responsable. Alemania se lanzó ayer a la caza del tunecino Anis Amri, de 24 años. La Oficina Federal Criminal ofrece una recompensa de 100 mil euros (más de dos millones de pesos) a quien aporte datos que lleven a su detención.



Ralf Jäger, ministro del Interior del Estado de Renania, donde el sospechoso pasó una temporada, confirmó que Amri es un viejo conocido de la Policía. Desde noviembre se le considera una amenaza para la seguridad del Estado. Supuestamente debía ser sometido a “controles intensivos” por sus actividades islamistas. Si se confirmara que él fue el autor del atentado, la inacción de los servicios de seguridad supondrían un fracaso del Estado alemán.



El hombre más buscado de Alemania comenzó a ser vigilado el pasado marzo por indicación de la Fiscalía Federal, ya que los servicios de inteligencia tenían indicios de que podía cometer robos para comprar armas y buscar compañeros con los que atentar. Pero, tras la falta de resultados, la vigilancia se suspendió en septiembre.



Igual de conflictiva aparece su condición de asilado. El ministro Jäger confirmó que su petición de asilo fue rechazada en junio. En teoría, Amri debería haber sido expulsado del país. Pero no fue así por la falta de papeles en regla y porque las autoridades tunecinas dudaron que fuera ciudadano de ese país. Jäger admitió que los papeles necesarios para su expulsión llegaron el miércoles, dos días después del atentado. El sospechoso fue arrestado en agosto en Friedrichshafen, al sur de Alemania, con documentos falsos cuando se dirigía hacia Italia, pero fue absuelto por un juez.



‘Merkel tiene sangre en sus manos’



A un lado, las oficinas de Angela Merkel. Al otro, mil alemanes indignados con ella.



Los peligros de los que llevan tanto tiempo advirtiendo por fin han llegado al corazón del país. Y la gran responsable, piensa la mayoría, es la mujer que permitió la entrada en Alemania de centenares de miles de hombres musulmanes.



“Es triste que hayamos pasado algo así para para que mucha gente se de cuenta. Un país que no protege sus fronteras no puede estar en paz”, asegura Peter, un jubilado.



Los organizadores dijeron que su reunión rinde un homenaje a las víctimas del ataque, pero el mensaje político es evidente. Por todas partes hay carteles de “Merkel tiene que irse” o “Protección de fronteras”.



“Claro. Ella (Merkel) tiene las manos manchadas de sangre”, dice Daniel.



“Quizás no sea la única culpable, pero desde luego que es corresponsable”, matiza Stephan Schmidt, que trabaja como asesor para el partido xenófobo Alternativa para Alemania (AfD)..