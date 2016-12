Son las reinas del ráfaga

GERARDO CHOLICO Publicada el

La quinteta de San Roque es el número uno del baloncesto femenil de la LIFRABA, en días pasados conquistaron su cuarto título consecutivo y esta es la era de San Roque que no tiene rival que les quite hasta ahora los momentos de gloria por los que atraviesa.



En dos juegos de playoffs superó a las chicas Phanters que perdieron por 40-24 puntos encuentro que dominó de principio a fin San Roque que incluso las felinas en el cuarto periodo ya no quisieron continuar jugando al lesionarse de la mano derecha la jugadora Olga Oliva que era una de las “armadoras” del equipo y ante el abandono de cancha se adelantó el final que festejaron las tetracampeonas de San Roque.



San Roque eran consideradas como favoritas por los conocedores, su rival Phanters en los dos partidos hizo un gran esfuerzo por nivelar las acciones pero las hermanas Guerrero fueron letales en sus tiros bajo el aro y en los de media distancia, apoyadas por sus compañeras Ornelas, Lara y Cardoso, en este segundo encuentro no tuvieron los consejos de su entrenador Roberto Blanco pero si de su asistente y jugadora Marisol Ramírez.