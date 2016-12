Rincón del Runner

ALEJANDRO HERNÁNDEZ Publicada el

Pues bien, la semana pasada, hablamos de como la actividad del Runner, ha tenido un auge en los Pueblos del Rincón y en el Estado.



Hoy hablaremos sobre como algunos atletas han dado nombre a los San Francisco del Rincón, y Purísima del Rincón.



De aquellos que con su ejemplo, fueron precursores del Atletismo en la localidad, como olvidar a Baltazar Márquez, al Arquitecto Antonio Gallardo, a María Dolores Arriaga, a la Maestra Teresa Bernardino, Estela González a Lucio Estrada, a Rafael Rocha, A Eusebio Torres y León Rocha.



Que con su ejemplo, hoy ya son bastantes los Runners que participan en los eventos atléticos, a nivel Regional, Estatal y Nacional como lo son ahora Guillermo Ruiz, Hilda Lara, Adriana Lara, Domingo Rodríguez, Cintia González, que han alcanzado algunos pódiums en las competencias ya mencionadas, es por esto que através de estas líneas agradecemos aquellos precursores del atletismo en la localidad. Donde inclusive algunas Instituciones de Media Superior han incluido programas de Atletismo como parte de su formación deportiva en los alumnos y alumnas de los Planteles como la Universidad de La Salle Bajío, El CBTIS #139, y el CECYTE. Donde hemos detectado unos grandes talentos para las pruebas de pista y campo para competir a nivel Estatal.



Como lo demostraron los Alumnos y Alumnas de la Escuela de Atletismo Panteritas COMUDE San Francisco, que el pasado fin de semana en un fogueo, que organizo CODE Guanajuato, obteniendo, 1er lugar, dos segundos lugares y un tercer lugar, todo ello previo a la fase regional de la Olimpiada Nacional.



Por lo cual felicitamos a estas Instituciones que atreves del Atletismo, buscan que los jóvenes y señoritas de sus comunidades estudiantiles, vean al Atletismo, como una forma distinta, alegre y retadora de lo que son capaces nuestros estudiantes.



Carrera del palenque 2017.



Se presentó el pasado sábado 17 del presente, se presentó finalmente a la prensa, la primera edición de la Carrera Atlética conmemorativa a los festejos del Centenario de nuestra Constitución, en la Ciudad de Purísima del Rincón. Denominada El Reto al Cerro del Palenque 2017.



Un evento que sigue demostrando la COMUDE Purísima del Rincón, la promoción y difusión de eventos Atléticos en la región. Una experiencia única de subir por las callecillas de la comunidad del Palenque, partiendo del centro de la comunidad, denominada el Arroyito y de ahí subir por el camino que lleva a un mirador bellísimo, denominado “El Caracol”. Un lugar que muy pocos ciudadanos de la región conocen.



De verdad amigo Runner, si deseas un reto único, para iniciar tu primer gran reto como corredor, te recomiendo que te inscribas y participes, ya que aparte de realizar una actividad fisca, te maravillaras con los paisajes que brinda este recorrido.



Pero también te recomendamos, cuidar este bello mirador, tratar de mantenerlo limpio, de no prender fogatas, porque no queremos que este rinconcito de la zona natural protegida del Cerro del Palenque, no sea destruido como el otro bello paraje del mismo cerro, “La Piedra China”, que tristemente se encuentra grafiteada, sucia y descuidada.



