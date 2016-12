DANTE GABRIEL JIMÉNEZ MUÑOZ LEDO | Jesús cada día Publicada el

Oración:



Señor, gracias por hacerme grande, a partir de tu Resurrección. Gracias porque me has dado una familia bella, a través de la cual, cada miembro podemos crecer en el amor. Permítenos entender, las veces en que podemos frustrar tu Plan en nosotros. Amén.



Jueves 3° Adviento.



Lucas 7, 24-30.

Cuando los mensajeros de Juan se alejaron, se puso a hablar de Juan a la gente: “¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salieron a ver, si no? ¿Un hombre elegantemente vestido? ¿Un profeta? Sí, y más que un profeta. Porque Juan es el más grande de los nacidos de mujer; sin embargo el más pequeño en el Reino de Dios es mayor que él.” Todo el pueblo que le escuchó, incluso los publicanos, reconocieron la justicia de Dios, haciéndose bautizar con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los legistas, al no aceptar el bautismo de él, frustraron el plan de Dios sobre ellos. ~



¿Por qué el más pequeño en el Reino de Dios es mayor que Juan, si de los nacidos de mujer él es el más grande? Juan es grande por su condición de mensajero inmediato que prepara el camino del mesías; pero se queda todavía en la etapa de espera. No alcanza a ver La Resurrección de Jesús. Aquéllos son nacidos de mujer, nosotros nacimos del altísimo (cf. 6,35-36), vivimos el tiempo de la plenitud.



Los que se sienten fieles a la voluntad de Dios, porque cumplen la ley, frustran el designio que se está viendo en la historia.



¿Qué hacer para no frustrar el Plan de Dios en nosotros?



Hay que permanecer en búsqueda. Esa también es la forma de ser los más grandes en el Reino de Dios.



Nuestra fe no se agota en la adhesión de nuestra voluntad a un conjunto de dogmas. Al contrario, nos proyecta hacia Dios que es siempre nuevo en su infinitud. Hay que reconocerlo en la consecución de la historia y de nuestra historia.



Haber descubierto a Cristo, o haber sido alcanzado por Él en el bautismo y en nuestra conversión, no se agota jamás. Tanto más penetramos el esplendor divino, más deseamos seguir adelante. Porque en la medida en que crece nuestro amor, crece nuestra búsqueda de aquél que hemos encontrado.



Así es como seremos los más grandes.