Comparten famosos su cena perfecta

AGENCIA REFORMA Publicada el

Todos deseamos un ‘invitado especial’ para esta Noche Buena, el cual cautivaría con su presencia. Estos famosos revelan qué figura les gustaría tener en su mesa.

Reese Witherspoon, actriz.

›› Quiero, suplico, una cena con Michelle Obama, para hablar de cosas de familia, de trabajo, del mundo. Siento que sus ocho años en la Casa Blanca son una gran experiencia y que podría enseñarnos a todos. La admiro profundamente.‹‹

Lupita Nyong’o, actriz.

›› He tenido la oportunidad de convivir con Hilary Clinton y me parece una mujer centrada y conocedora. En mi familia la política es básica, pues mi papá se dedica a eso, es un analista consumado. Quisiera que me aceptara una cena.‹‹

Ben Affleck, actor y director.

›› Invitaría a Warren Beatty. He tenido oportunidad de tener conversaciones con él y es el más chingón. Tiene anécdotas, que serían impublicables, del medio de la farándula, y es súper inteligente y conoce un poco de todo. Jamás te aburre y siempre estás atento, como tonto, a lo que dice.‹‹

Sophie Ellis-Bextor, cantante.

›› Siempre me ha intrigado la vida de la Reina Isabel II. He leído varios libros sobre ella y he visto varias series. Cenar con ella en Navidad sería único. No le preguntaría nada. Me sentaría a escuchar lo que ella quiera hablar y a observarla.‹‹

Ryan Gosling, actor.

›› Siempre he sido un rockero frustrado y, si a alguien admiro, es a Eddie Vedder (de Pearl Jam). No sólo como músico, sino como persona. Creo que tendría el mejor de los anecdotarios conmigo y se abriría. Le caería bien, sin duda.‹‹

Matthew McConaughey, actor.

›› Quiero invitar a varios futbolistas, pero si debo escoger a uno, podría ser Neymar, porque es de Brasil, el país de mi esposa, o Ronaldo... Mejor Ronaldo. Me parece que es uno de los mejores jugadores y me encantaría que en la cena navideña se comportara como es: natural, sin poses. Conocerlo en esa intimidad.‹‹