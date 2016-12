Derbez muestra el adelanto de su nueva película

EL UNIVERSAL Publicada el

La primera escena muestra a dos niños diciendo lo que desean ser de adultos. Uno de ellos señala a la mujer joven que está con un anciano, en la portada de una revista, para ejemplificar su sueño, es el adelanto de la nueva cinta de Eugenio Derbez.



Treinta y cinco años después ese niño es precisamente Eugenio Derbez y se ha convertido en un gigoló que se aprovecha de las mujeres ricas para no trabajar.



La tarde de este miércoles, a través de su cuenta oficial en Facebook, el comediante presentó el tráiler de “How to be a latin lover”, su nueva película como protagonista, hablada en inglés y español.



En el mismo se ve a la veracruzana Salma Hayek, quien lo golpea constantemente hasta con tortillas y a Rob Lowe, el galán de los ochenta.



“Nos vemos en los cines”, dice Eugenio para presentar el material.



En la red social ha sido compartido cerca de 3 mil veces y en Youtube contabiliza más de 10 mil visualizaciones.



“How to be a latin lover”, que también produce Derbez, llegará a salas mexicanas el 5 de mayo próximo, una semana después de lo ocurrido en salas estadounidenses.