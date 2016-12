La critican por posar desnuda y embarazada

EL UNIVERSAL Publicada el

La actriz Michelle Renaud dividió la opinión de sus seguidores en Instagram al compartir una fotografía en la que posó desnuda y embarazada para la revista "Caras".



“Estoy viviendo la etapa más plena hasta hoy de mi vida y me llena de felicidad compartir con ustedes, que con buenas vibras y mucho amor esperan como yo conocer a Marcelo. La maternidad es el mayor regalo de la vida para las mujeres”, expresó.



Sin embargo, varios comentarios criticaron que la actriz hubiera salido con una expresión tan seria cuando se dice tan feliz por pronto convertirse en mamá.



"Parece espantada su rostro no refleja la felicidad de estar creando vida", "¿Y esa cara? Parece todo menos que estés feliz”.



Otros usuarios opinaron que no era necesario posar sin ropa para lucir una de las etapas más bonitas que viven las mujeres.



"Oye mich, no te dieron pena las fotos ? jaja lo digo por poca ropa y eso. Saludos", "Para mostrar tu felicidad yo creo no es necesario posar desnuda! Y creo menos en ese estado se te mira no muy feliz!tu cara lo dice todo! Tu eres muy bella no era necesario ! Quitarte tu ropa! Pero aún así felicidades por tu futuro bebe".



Algunos más, señalaron que el Photoshop que le aplicaron en su rostro fue exagerado.



"No pareces tú mega fotoshop de rostro".



Michelle Renaud contrajo matrimonio en noviembre con el empresario mexicano Josué Alvarado.