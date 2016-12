Se viraliza video donde Freddie se burla de Kanye West

REDACCIÓN Publicada el

Freddie Mercury es uno de los mejores cantantes en toda la historia del rock, y es muy normal que cualquiera que intente cantar alguna de sus complicadas canciones, cometa errores, pero lo que hizo Kanye West no tiene comparación.



El rapero creyó fácil cantar ni más ni menos que "Bohemian Rhapsody" de Queen, pero no iban ni 5 segundos de canción, cuando Kanye notó que no alcanzaría los impresionantes agudos de Mercury, el cual en un video editado de una manera divertidísima, se observa de fondo al mismísimo Freddie atacándose de risa mientras West intenta "cantar" su canción.



Sin más explicaciones, veamos el ridículo del rapero: