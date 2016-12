Y ahora, ¿qué es de Chabelo?

EL UNIVERSAL Publicada el

A un año del final de su programa en televisión, ¿qué pasa ahora con Xavier López “Chabelo”?.



El 20 de diciembre de 2015 se emitió el último programa de “En Familia con Chabelo”, que había permanecido al aire durante 48 años.



A principios de este mes, a su paso por la alfombra roja de “La Villa de Santa Claus”, el conductor dijo que planea su regreso a la televisión.



“Vamos a ver qué surge, haremos lo que me parezca mejor para regresar y estar otra vez en pantalla”, comentó y añadió que no le gusta decir qué está haciendo.



Lo que sí comentó a mediados de año fue que no volverá a usar la voz que dio fama a su personaje.



“Cuando un hombre puede hacer lo que le gusta es un hombre afortunado y yo lo soy; con todo el corazón, y no para quedar bien, les digo dos palabritas y se las digo de corazón: Muchas gracias”, fueron las palabras de “Chabelo” el año pasado, al despedir el programa.



“En familia con Chabelo” inició transmisiones el 26 de noviembre de 1967.