Sigue propuesta de estacionamientos en “ideas”

SAÚL CASTRO Publicada el

Un proyecto de estudio real para dos estacionamientos, tal y como presentó las propuestas el alcalde, Édgar Castro Cerrillo, no lo hay, aseguró el regidor panista, Juan Carlos Delgado Zárate.



“La presentación que él hizo de los estacionamientos, es una propuesta de la que no hay un proyecto como tal, no hay costos de financiamientos definitivos, no hay programas de proyectos de obra”.



El regidor dijo que en la propuesta que presentó el alcalde, sólo señaló dos lugares, pero que sólo fue una idea.